Onimusha Warlords: la remaster di Capcom si mostra in dieci minuti di gameplay

Nell'ultima puntata di Capcom TV la casa di Osaka ha mostrato dieci minuti di gameplay di Onimusha Warlords, riedizione del titolo omonimo uscito nel 2001 su PlayStation 2, presto disponibile anche sulle piattafome di attuale generazione.

All'epoca della prima uscita il gioco ha riscosso un notevole successo, diventando il primo titolo PS2 a vendere oltre un milione di copie e dando il via a una saga continuata fino al 2006. Questa riedizione di Onimusha Warlords presenta un comparto tecnico migliorato con supporto per la grafica in alta definizione, supporto per schermi widescreen, una nuova colonna sonora, sistema di controllo ottimizzato per i moderni joypad e la modalità Facile disponibile sin dall'inizio.

Onimusha Warlords sarà disponibile in Giappone dal 20 dicembre e arriverà in Europa (solo in formato digitale) il 15 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.