Onimusha Warlords Remaster: Video Recensione del gioco Capcom

Diciotto anni dopo l’uscita originale, Onimusha Warlords giunge su console e PC con una nuova veste grafica, grazie ad un’edizione che aumenta la risoluzione e modernizza il sistema di controllo, allo scopo di renderlo più adatto agli standard attuali.

Nonostante si avverta inevitabilmente il peso degli anni, il primo capitolo della serie targata Capcom conserva ancora oggi un fascino davvero magnetico. Onimusha è tornato: un’occasione imperdibile per riscoprire una delle perle del passato, il padre spirituale di molti dei titoli più amati di oggi.

La bassa longevità (circa 4 ore) è ben controbilanciata dal prezzo (19.99€ per tutte le piattaforme), per un prodotto che proviene da un passato ormai remoto ma che si dimostra godibile in particolar modo per chi non abbia mai avuto occasione di provarlo ormai diciotto anni fa. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Onimusha Warlords Remastered ricordandovi che il gioco è disponibile da oggi, in formato digitale, su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.