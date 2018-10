Onimusha: Warlords Remastered si mostra in un nuovo trailer ricco d'azione

Poco fa, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer della versione rimasterizzata di Onimusha: Warlords, in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Il filmato mostra numerose scene di gameplay nelle quali è possibile ammirare in azione i due personaggi giocabili: il samurai Samanosuke Akechi e la ninja Kaede. L'obiettivo dei due è quello di salvare la Principessa Yuki, rapita da una misteriosa legione di demoni che ha invaso il castello di Inabayama. Trovate il gameplay trailer in apertura di notizia, buona visione!

Questa nuova versione di Onimusha: Warlords presenterà una grafica in alta definizione, il supporto al formato 16:9 (sarà possibile giocare anche in 4:3), la modalità Facile selezionabile fin dall'inizio, il supporto alle levette analogiche per il movimento del personaggio (assente nell'originale) e voci e colonna sonora nuove registrate nuovamente per l'occasione..

Ricordiamo che Onimusha: Warlords uscirà in formato digitale su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 15 gennaio 2019. In Giappone, invece, arriverà con diverse settimane di anticipo, il 20 dicembre, anche in due differenti edizioni da collezione.