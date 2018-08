Onimusha Warlords si mostra in una nuova galleria di immagini

Dopo aver svelato a sorpresa l'arrivo della rimasterizzazione in HD del gioco, Capcom ha quest'oggi diffuso una nuova corposa galleria di immagini dedicate a Onimusha Warlords, in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a gennaio 2019.

Onimusha: Warlords presenterà una grafica in alta definizione, il supporto al formato 16:9 (sarà possibile giocare anche in 4:3), la modalità Facile selezionabile fin dall'inizio, il supporto alle levette analogiche per il movimento del personaggio (assente nell'originale) e voci e colonna sonora nuove registrate per l'occasione. Alcune delle immagini che vi abbiamo riportato in calce presentano, tra le altre cose, un confronto tra l'aspect ratio 4:3 e 16:9.

Ricordiamo che il gioco arriverà anche in due edizioni speciali: Onimusha Warlords Genma Seal Box, che include una copia del gioco, un'illustrazione da parete e un CD con 23 brani tratti dalla colonna sonora, e Onimusha Warlords eCapcom Limited Edition, acquistabile esclusivamente presso lo store online di Capcom e comprensiva di una copia del gioco, un braccialetto lungo circa 17 centimetri e una cartolina scelta casualmente tra due illustrazioni. Le due edizioni da collezione non sono tuttavia state confermate al momento per il mercato europeo.

Lasciandovi alla visione ricordiamo che Onimusha Warlords uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch il 15 gennaio 2019 (il gioco arriverà anticipatamente in Giappone, il 20 dicembre).