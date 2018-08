Onimusha Warlords uscirà in anticipo in Giappone, annunciate due versioni da collezione

Nella giornata di ieri Capcom ha annunciato Onimusha Warlords, in arrivo in Occidente il 15 gennaio 2019 in edizione fisica in Nord America e solo digitale in Europa. Ben diversa invece la situazione dei giocatori giapponesi, che potranno mettere le mani sul gioco già dal prossimo mese di dicembre.

Onimusha Warlords uscirà in Giappone il 20 dicembre in formato fisico su PlayStation 4 e Switch, solo digitale su Xbox One, mentre l'edizione PC sarà disponibile dal 16 gennaio 2019. Ma c'è di più, perchè per il mercato asiatico Capcom ha annunciato anche due Limited Edition:

Onimusha Warlords Genma Seal Box

Include una copia del gioco, un'illustrazione da parete e un CD con 23 brani tratti dalla colonna sonora.

Onimusha Warlords eCapcom Limited Edition

Disponibile in esclusiva sullo store online di Capcom, questa edizione include una copia del gioco, un braccialetto lungo circa 17 centimetri e una cartoline scelta casualmente tra due illustrazioni.

Al momento nessuna delle due Limited è stata confermata per il mercato occidentale, ribadiamo inoltre che Onimusha Warlords uscirà in Europa esclusivamente in formato digitale mentre l'edizione retail è destinata esclusivamente al mercato USA.

Onimusha Warlords è la remastered del titolo omonimo uscito su PlayStation 2 nel 2001 e si appresta a tornare ora con un comparto tecnico migliorato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco non includerà contenuti aggiuntivi di alcun tipo rispetto alla versione originale.