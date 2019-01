Onimusha Warlords: le versioni PS2 e Switch a confronto in un video

Il canale YouTube Direct Feed Games ha pubblicato un video che mette a confronto le versioni PlayStation 2 e Nintendo Switch di Onimusha, il classico Capcom uscito nel lontano 2001 e ora in procinto di tornare su PC e console di attuale generazione.

Il video nello specifico si concentra nel confronto tra la versione originale e quella per la console ibrida di Nintendo, il lavoro svolto da Capcom sembra in generale decisamente buono, con notevoli migliorie tecniche ed estetiche apportato ad un titolo uscito ben 18 anni fa, tra cui il supporto per gli schermi 16:9, alta risoluzione e modifiche ai controlli.

Onimusha è stato lanciato nel 2001 diventando il primo gioco PS2 a superare il traguardo del milione di copie vendute in Giappone e dando il via ad una saga continuata con regolarità fino al 2006. Onimusha Warlords sarà disponibile in Europa dal 15 gennaio esclusivamente in formato digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.