Oninaki: Dia il "Crossbow Daemon" si presenta nel nuovo gameplay trailer

Dopo I Am Setsuna e Lost Sphear, Square Enix e Tokyo RPG Factory sono pronte a presentare al pubblico un nuovo ed intrigante JRPG, ormai prossimo all'esordio sul mercato.

Al lancio di Oninaki mancano infatti ormai poche settimane ed il team di sviluppo ha deciso di presentare al pubblico un nuovo gameplay trailer dedicato alla produzione. Protagonista assoluto di quest'ultimo è Dia, nota anche come "Crossbow Daemon" ed in grado di fronteggiare gli avversari tramite l'utilizzo di una balestra e di una pistola, armi che la rendono in grado di effettuare attacchi anche sulla media distanza. Il filmato, con una durata di circa quattro minuti, ci introduce dunque alle abilità di questo particolare Daemon ed alle sue caratteristiche nell'ambito del sistema di combattimento di Oninaki. Come da tradizione, potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news.

Come descritto dal nostro Antonello "Kirito" Bello all'interno del suo provato di Oninaki, i Daemon rappresenteranno un alleato prezioso per il protagonista Kagachi, che potrà veder agire al suo fianco questi peculiari spiriti. Per i lettori che sono curiosi di provare con mano la nuova creatura di Tokyo RPG Factory, ricordiamo che è attualmente disponibile una demo di Oninaki, che permette di provare sia la Story Mode sia la Battle Mode.