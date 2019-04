Oninaki: il director Hashimoto presenta il mondo di gioco ed il protagonista Kagachi

In seguito alla pubblicazione di un nuovo Trailer di Oninaki, il director Atsushi Hashimoto ha condiviso interessanti informazioni sul gioco Square Enix.

Nel corso di un'intervista apparsa sul Blog ufficiale Playstation, l'autore ha discusso approfonditamente del nuovo titolo di Tokyo RPG Factory, studio già noto al pubblico come autori di Lost Sphear e I Am Setsuna. Hashimoto ha così fornito alcuni dettagli sul protagonista e il mondo di Oninaki.

In questo è diffusa la convinzione che la tristezza per la perdita di una persona cara impedirà a quest'ultima di reincarnarsi, le emozioni possono essere considerate in maniera negativa. Il nostro protagonista, Kagachi, si presenta quindi come un ragazzo di poche parole e riservato, un caso non raro all'interno dell'universo narrativo di Oninaki. Le anime "trattenute" diventano delle "Anime Perse" e si ritrovano a vagare all'interno di una realtà denominata "Beyond" ("L'Oltre"). Hashimoto spiega come una permanenza eccessivamente lunga all'interno di questo peculiare livello di realtà causerà la trasformazione delle anime in veri e propri mostri, perdendo così per sempre la possibilità di reincarnarsi.



A regolare il ciclo della reincarnazione e preservare l'equilibrio nel mondo di Oninaki troviamo i "Watchers", figure in grado di muoversi liberamente tra il regno dei vivi e quello di "Beyond". Kagachi diventerà uno di loro, in parte per emulare una figura per lui simile ad un padre e in parte...per una ragione che il director non ha voluto svelare! Allo stesso modo, Hashimoto non ha voluto svelare la ragione per cui il nostro protagonista presenta occhi di colorazioni differenti: questo dettaglio pare essere legato alla lore di Oninaki.



Hashimoto ha inoltre fornito interessanti dettagli sull'artwork che trovate in apertura alla news: realizzato nelle primissime fasi di sviluppo del gioco, è stato ispirato dalla scelta dei "fiori" come leit motiv. L'autore ha in proposito citato la parola giapponese "Setsugekka", letteralmente da tradursi nelle parole "neve, luna, fiore" ed indicante un bellissimo paesaggio naturale. Avendo trattato le prime due nelle precedenti opere, Tokyo RPG Factory ha riflettuto su una possibile implementazione della restante in Oninaki, ed è così nato un artwork raffigurante dei fiori che prosperano nel reame dei morti.