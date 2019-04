Oninaki: immagini e video sui personaggi del GDR di Square Enix

Tokyo RPG Factory riguadagna il palcoscenico mediatico per darci in pasto delle nuove immagini e un nuovo di gioco inedito di Oninaki, l'ambizioso GDR fantasy realizzato in collaborazione con Square Enix e atteso al lancio su PC, PS4 e Nintendo Switch nel corso di questa estate.

Il nuovo progetto degli autori di Lost Sphear e I Am Setsuna calerà l'utente nei panni di Kagachi, un misterioso Watcher incaricato di recidere il legame che unisce i Lost alla sua dimensione prima che quest'ultima venga inghiottita dalle tenebre.

Con la guida di Kagachi, il nostro scopo sarà quello di aiutare le anime del Beyond a compiere il faticoso percorso che li condurrà verso la reincarnazione: l'intricata tela narrativa tessuta dagli autori giapponesi farà leva sulla curiosità degli appassionati e trarrà forza dal legame che instaureremo col nostro alter-ego.

Sotto il profilo squisitamente ludico, l'esperienza di gioco di Oninaki avrà una caratterizzazione tipicamente JRPG, con lunghi dialoghi in cui perdersi per scoprire cosa unisce i destini dei personaggi che inconteremo lungo il cammino in questo progetto prodotto dal direttore di Chrono Trigger, Takashi Tokita. Date perciò un'occhiata alle nuove immagini e al video che campeggia a inizio articolo e diteci cosa ne pensate di questa avventura ruolistica prevista al lancio per questa estate su PC, PS4 e Switch.