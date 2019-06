Oninaki si presenta nel nuovo trailer dall'E3: annunciata la data d'uscita europea!

In occasione dell'E3 20019, Square Enix ha condiviso con il pubblico numerose informazioni sulla propria line-up, incluso il peculiare ed intrigante Oninaki.

Il nuovo gioco dagli autori di I Am Setsuna e Lost Sphear si è infatti mostrato in un trailer inedito, che ha offerto una coinvolgente panoramica sul contesto narrativo di questo nuovo GDR. Ci viene così ulteriormente presentato il mondo di gioco all'interno del quale ci muoveremo nei panni del protagonista Kagachi, un giovane Watcher che vigila affinchè le anime dei defunti raggiungano il mondo dei morti. Ad affiancarlo, il team di sviluppo ha inserito diversi personaggi in Oninaki, tra cui la misteriosa Linne, fanciulla che non sembra ricordare nulla del suo passato. Potete visionare il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news, cosa ve ne pare?

I videgoiocatori intrigati dal mondo di Oninaki saranno inoltre lieti di sapere che Square Enix ha confermato la pubblicazione del titolo in Occidente, annunciando che il gioco sarà disponibili a partire dal prossimo 22 agosto 2019 su PC, Playstation 4 e Nintendo Switch. La schermata finale del trailer ci informa inoltre che i sottotitoli in-game saranno disponibili esclusivamente in lingua inglese, francese e tedesca: assente, dunque, l'italiano.