Oninaki: Square Enix ci presenta i personaggi del mondo di gioco

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio, Square Enix ha mostrato al pubblico il trailer di annuncio di Oninaki, nuova produzione del team RPG Factory, già conosciuto per Lost Sphear e I am Setsuna.

Dopo aver svelato con un nuovo trailer la data di uscita di Oninaki in Giappone del JRPG, il sito ufficiale del gioco ci offre un'interessante occasione per approfondire i profili di alcuni dei personaggi di cui potremo fare la conoscenza all'interno del mondo di gioco. Tra questi troviamo, ovviamente, il protagonista, ma anche altre personalità: in calce a questa news potete visionare delle immagini a loro dedicate.

Il primo, Kagachi, ci viene descritto come un giovane Watcher, devoto alla necessità di portare a compimento i sacri doveri che derivano dal suo ruolo, accompagnare le anime nel mondo dei morti, anche nel caso in cui questo implichi "prendere delle vite". Tuttavia, "quando incontra una giovane ragazza di nome Linne, il suo destino si intreccia con il sangue e la morte". Quest'ultima è in verità una fanciulla che il Kagachi aveva già incontrato in tenera età. Al loro secondo incontro, tuttavia, la giovane non ha in alcun modo mutato aspetto e non ricorda nulla del suo passato. Il nome Linne le viene dunque attribuito dallo steso Kagachi, come omaggio al fiore della linnea.



A popolare l'universo di Oninaki troviamo anche Kushi, onorevole Watcher e leader carismatico. Ha cresciuto Kagachi ed ha una figlia per la quale nutre un profondo affetto e il cui nome è Mayura, amica d'infanzia del protagonista. Infine, RPG Factory ci introduce "The Night Devil", descritto come "uno spadaccino di un'epoca dimenticata, nascosto dietro le fiamme nere della dannazione". Figura misteriosa, quest'ultimo è alla costante ricerca di Linne.



Cosa ne pensate, siete incuriositi dall'universo di Oninaki?