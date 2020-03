Oninaki: la versione fisica in edizione limitata esce a fine marzo

Square Enix ha annunciato che Oninaki sarà disponibile in versione fisica a tiratura limitata per PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 27 marzo, i preordini sono già aperti presso i rivenditori selezionati.

Sviluppato da Tokyo RPG Factory (team autore di I Am Setsuna e Lost Sphear) sotto la supervisione del produttore creativo Takashi Tokita (Chrono Trigger, Parasite Eve), Oninaki racconta la storia di un gioco Watcher incaricato di guidare le anime perdute verso un nuovo mondo. Dopo aver incontrato una ragazza misteriosa, il destino di Kagachi si intreccerà con una storia di sangue e morte.

Potete preordinare Oninaki Day One Limited Edition su Amazon.it in esclusiva italiana al prezzo di 49.99 euro, prezzo valido per le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Oninaki: "Al netto di una narrazione seria e profonda, capace di toccare corde molto delicate e far riflettere su temi forti, quali la spiritualità, il principale punto debole del prodotto va ricercato proprio nello storytelling. In definitiva, il viaggio spirituale compiuto da Oninaki potrà non essere ricco e suggestivo quanto quello offerto da I am Setsuna, ma sarà comunque in grado di proporvi spunti di riflessione altrettanto validi."