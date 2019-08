Oninaki: ecco la Video Anteprima del nuovo action RPG

Se non vedete l'ora di scoprire nuovi dettagli su Oninaki, il nuovo titolo degli autori di I Am Setsuna e in arrivo tra qualche settimana, allora non potete perdervi la nostra Video Anteprima.

Nel filmato in questione il nostro Antonio Bello ha analizzato ogni singolo aspetto della versione di prova del gioco disponibile da qualche giorno. Potrete quindi approfondire le meccaniche di gameplay, che permetterà al giocatore di utilizzare svariate tipologie di armi a breve e lunga distanza, e scoprire i primissimi dettagli sulla trama di gioco, che ha come protagonista il giovane Kagachi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 22 agosto 2019 sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (solo su Steam). Al momento è anche possibile scaricare in maniera completamente gratuita la demo di Oninaki, grazie alla quale potrete giocare le primissime fasi del gioco e trasferire poi i progressi nella versione finale nel caso decidiate di procedere all'acquisto.

Sulle pagine di Everyeye.it potete trovare anche la versione testuale dell'anteprima di Oninaki. Avete già visto il trailer sui personaggi di Oninaki?