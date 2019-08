Oninaki e Yu-Gi-Oh tra le nuove uscite su Nintendo Switch della settimana

Non tutti i lunedì vengono per nuocere: l'inizio della Gamescom e l'arrivo di nuovi giochi su Nintendo Switch, rendono il giorno più odiato della settimana, quantomeno accettabile per i gamer. Vediamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi sette giorni sulla console ibrida di casa Nintendo.

Gli Highlights della settimana sono senza dubbio due: il primo è Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution!, il gioco di carte collezionabili che ha ancora un gran numero di appassionati e che arriva per la prima volta su Switch, questo martedì 20 agosto.

L'altro titolo importante della settimana è Oninaki, nuovo GDR degli autori di I Am Setsuna, di cui è già disponibile la demo sul Nintendo eShop. Per approfondire ulteriormente inoltre, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Oninaki.

Gli altri appuntamenti della settimana sono il ritorno di due classici SEGA Ages come Puyo Puyo e Space Harrier, Snooker 19 per gli amanti del biliardo, Penguin Wars e alcuni interessanti indie.

Ricapitolando, ecco le uscite su Nintendo Switch per la settimana dal 19 al 25 Agosto:

Martedì 20 Agosto:

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution!

IN-VERT

Mercoledì 22 Agosto:

Penguin Wars

Oninaki

Milkmaid of the Milky Way

SEGA AGES: Space Harrier

SEGA AGES: Puyo Puyo

Lines Infinite

Everdark Tower

Giovedì 23 Agosto:

Snooker 19

Avete già deciso cosa aggiungere alla vostra lista della spesa?