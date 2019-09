L'online di Death Stranding non richiederà l'abbonamento PS Plus

Sembra che il comparto online di Death Stranding non richiede la sottoscrizione ad un abbonamento PlayStation Plus, almeno secondo quanto riportato sulla confezione della PS4 PRO Limited Edition dedicata al gioco di Hideo Kojima.

Sulla confezione del bundle PS4 PRO x Death Stranding è presente un talloncino che riporta la dicitura "La sottoscrizione a PlayStation Plus è necessaria per il multiplayer online ed è venduta separatamente. Death Stranding non richiede un abbonamento PS Plus attivo per giocare", non lasciando quindi dubbi in proposito. Considerando la natura decisamente particolare del progetto di Hideo Kojima, la notizia non stupisce particolarmente ma si tratta certo di una gradita conferma.

Death Stranding è entrato in fase Gold nelle scorse ore, lo sviluppo del gioco è terminato e il publisher si occuperà ora di stampare e distribuire le copie fisiche in vista del lancio previsto per l'8 novembre. Lo stesso giorno nei negozi arriverà anche la PlayStation 4 PRO Death Stranding Edition con chassis e DualShock 4 personalizzati a tema con loghi e colori ispirati al mondo di Death Stranding.