È online il nuovo aggiornamento di Pokémon GO su Android e iOS

Mentre su Pokémon GO sono attivi i tanti eventi di Dicembre e siamo tutti in attesa di quello natalizio, che inizierà proprio la vigilia di Natale, l'app di Niantic che continua a riscuotere un enorme successo in tutto il mondo, si è appena aggiornata alla sua nuova versione.

Si tratta dell'aggiornamento alla versione 0.163.0 su Android, e a quella 1.129.0 su iOS, che per la verità non porta con sé grandi cambiamenti, ma fa sempre bene avere l'ultima versione dell'app aggiornata, anche perché principalmente il nuovo update risolve bug ed errori vari.

Inoltre, oltre alla lista di bug fix, l'aggiornamento introduce una sfiziosa nuova schermata a tema invernale. La nuova patch di Pokémon GO pesa circa 68 MB, per cui dovreste metterci davvero un attimo a scaricarlo.

Nel frattempo su Pokémon GO è arrivato Gible Shiny, una gradita sorpresa per gli allenatori; se volete sapere come catturarlo, date un'occhiata alla nostra guida. Infine, gli sviluppatori stanno guardando anche oltre il Natale, ed hanno già annunciato il primo evento di Pokémon GO del 2020: trovate tutte le novità sul nostro sito.