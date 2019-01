Online il primo video del making of di Metro Exodus

Deep Silver ha pubblicato la prima parte del Making of di Metro Exodus, una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati al gioco.

Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti prima dello sviluppo quinquennale di Metro Exodus, questa serie porta i fan nel cuore del processo creativo del progetto più ambizioso di 4A Games.

Nel Primo Episodio incontriamo il team di Spartans che ha fondato 4A Games con un solo obiettivo in mente – risorgere dal rango di perdenti e forgiare lo studio che potrebbe dar vita alla serie di romanzi Metro di Dmitry Glukhovsky. Il secondo episodio sarà disponibile la prossima settimana. Metro Exodus uscirà il 15 febbraio su Xbox One, PlayStation 4 e PC.