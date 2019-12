Online il volantino di Natale Comet con tante offerte PS4, Xbox, Switch e giochi

Gruppo Comet lancia il nuovo volantino regali di Natale 2019 con offerte valide da oggi e fino al 24 dicembre su una vasta selezione di prodotti, tra questi ovviamente anche console e videogiochi.

Da segnalare in particolare PS4 Slim 500 GB con due controller e Voucher Fortnite (valore 31 euro) in vendita a 199 euro (1.600 pezzi disponibili), si continua con Nintendo Switch a 289 euro e PlayStation VR Mega Pack (include PSVR, Camera e cinque giochi) a 229 euro, Nintendo Switch Lite a 189 euro e Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Minecraft Xbox Edition, Forza Horizon 3 e Sea of Thieves) a 129 euro.

Per quanto riguarda i giochi, la catena applica uno sconto del 30% su tutti i titoli in catalogo, vastissima anche la selezione di accessori a prezzo scontato: Cuffie Trust Gaming a 19.90 euro, cuffie Logitech a 39.90 euro, cuffie Sony Wireless Gold a 69.99 euro e DualShock 4 (vari colori) a 49,90 euro. In chiusura citiamo sedia gaming Trust a 169 euro e volante Logitech con pedaliera a 199 euro.

Per tutte le offerte vi invitiamo a recarvi nei singoli punti vendita, le promozioni potrebbero variare in base al negozio ed alla disponibilità dei singoli store.