Online il volantino Natale Mediaworld con sconti su console e giochi fino al 24 dicembre

E' entrato in vigore oggi (venerdì 13 dicembre) il volantino di Natale targato Mediaworld, con una serie di offerte su giochi e console valide fino al 24 dicembre, giusto in tempo anche per i ritardatari dell'ultimo minuto...

Tra i prodotti in promozione troviamo PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite a 199.99 euro, FIFA 20 a 49.99 euro, PS4 PRO 1TB con Voucher Fortnite a 299.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro, GTA V Premium Edition a 19.99 euro, eFootball PES 2020 a 49.99 euro, Minecraft Nintendo Switch Edition a 24.99 euro e ancora Red Dead Redemption 2 a 34.99 euro e Mario Kart 8 Deluxe a 53,99 euro. Da segnalare anche il bundle PS4 Slim 1 TB con FIFA 20 e secondo DualShock 4 a 279.99 euro o Nintendo

Si continua con Super Mario Odyssey a 48.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 49.99 euro, God of War e Gran Turismo Sport (PlayStation Hits) a 14.99 euro l'uno. Stesso prezzo per altri classici Sony come Horizon Zero Dawn Complete Edition e Uncharted The Nathan Drake Collection.

Per l'elenco completo delle offerte vi rimandiamo al sito di Mediaworld ricordandovi che gli sconti termineranno il prossimo 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale.