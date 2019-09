Only on PlayStation: Sony svela la collana economica di giochi PS4 con copertina speciale

Dopo aver annunciato la lineup PS4 e PSVR per il TGS 2019, i vertici di Sony annunciano a sorpresa la collana economica Only on PlayStation, una linea che permetterà agli utenti di PlayStation 4 di arricchire la propria collezione con racchiusi in confezioni celebrative impreziositi da una copertina speciale.

La collana Only on PlayStation, come suggerisce il nome, comprende le principali esclusive PS4 e le edizioni rimasterizzate dei più importanti di giochi delle precedenti generazioni di console Sony.

Ciascuna cover dei giochi presenti nella linea è stata completamente rivista seguendo uno stile grafico comune per tutti i titoli della collana economica: tra i capolavori in offerta troviamo Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone e Marvel's Spider-Man. Eccovi allora la lista completa dei videogiochi PS4 della nuova linea Only on PlayStation:

God of War

Horizon Zero Dawn

Wipeout Omega Collection

Marvel's Spider-Man

Days Gone

Gran Turismo Sport

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Shadow of the Colossus

Uncharted: L'Eredita Perduta

In questa prima fase, la collana Only on PlayStation dovrebbe essere disponibile nel solo territorio del Regno Unito con prezzi che oscilleranno dalle 15 alle 30 sterline. Naturalmente, vi terremo aggiornati e vi forniremo tutte le informazioni del caso qualora l'iniziativa di Sony dovesse estendersi anche al mercato europeo e italiano. Nel frattempo, in calce all'articolo trovate la galleria immagini con le splendide copertine dei giochi PS4 scelti per entrare a far parte della nuova linea economica Only on PlayStation.