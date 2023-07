Only Up invade anche Fortnite, come giocare la difficilissima mappa in modalità Creativa

Avete visto qualche streamer giocare a Only Up su PC e volete fare lo stesso anche su console? Sappiate allora che è possibile vivere un'esperienza molto simile grazie alla modalità Creativa di Fortnite Capitolo 4.

Grazie agli strumenti offerti dall'editor di Epic Games e al suo Unreal Engine 5, alcuni membri della community del battle royale gratis hanno deciso di ricreare Only Up in Fortnite. Si tratta di un livello accessibile gratuitamente da tutti i giocatori del free to play e nel quale occorre cimentarsi in una lunga e complessa scalata. Proprio come nel gioco alla quale è ispirata, questa mappa richiede movimenti attenti e salti eseguiti con precisione chirurgica. Ogni minimo errore comporta una rovinosa caduta che costringe a ripetere buona parte del percorso.

Chiunque volesse cimentarsi in questa particolare attività, può raggiungere la mappa inserendo il seguente codice nella schermata della modalità Creativa del gioco: 4366-9611-6988. In alternativa, potete aggiungere Only Up ai preferiti direttamente dalla pagina ufficiale della mappa sul portale di Fortnite Capitolo 4.

Per chi non lo sapesse, si tratta della mappa più giocata al momento dagli utenti di Fortnite, tanto da aver raggiunto picchi di utenti paragonabili alle modalità classiche del battle royale.

