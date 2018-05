Onrush: le 4 modalità di gioco disponibili si mostrano in un trailer

Codemasters e Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di Onrush, mostrando le quattro modalità di gioco disponibili nel racing game in arrivo il prossimo 5 giugno su PlayStation 4 e Xbox One. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Di seguito riportiamo le quattro modalità di gioco presenti nel titolo, fornendo una piccola descrizione per ciascuna di esse:

Countdown – Countdown è una corsa attraverso dei varchi contro il tempo che scorre alla rovescia. Attraversando i varchi aggiungerai dei preziosi secondi che ti permetteranno di rimanere in gioco.

Lockdown – Lockdown è una gara per il controllo di una zona in movimento di 100 miglia. Conquista la zona e combatti per sopravvivere.

Switch – Sopravvivi il più a lungo possibile eliminando gli avversari, avrai veicoli sempre più potenti, così come i tuoi sfidanti, sii furbo e lavora con il tuo team per vincere.

Overdrive – La modalità Overdrive è puramente 'boost per vincere', sii combattivo fino alla fine. Guadagna boost rapidamente ed in ogni modo possibile e premi l'accelleratore prima dei tuoi rivali.

Ricordiamo che Onrush sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 giugno. Se siete curiosi di vedere il gioco in azione, potete guardare questo video gameplay di 24 minuti tratto dalla Open Beta.