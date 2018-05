Onrush: l'adrenalinico racing game di Codemasters sfreccia nella nostra Video Anteprima

Sin dalla sua presentazione, Onrush è riuscito a catturare la nostra attenzione grazie ad uno stile coloratissimo e frenetico. Il nuovo gioco del team Codemasters, però, è anche un prodotto estremamente coraggioso, che prova a proporre ai giocatori una formula ludica fresca ed inedita.

In Onrush, infatti, non si corre per raggiungere un traguardo, bensì per soddisfare determinati requisiti – che variano a seconda delle diverse modalità di gioco – e portare così la propria squadra alla vittoria. Sviluppato dal team responsabile di Driveclub, capitanato da Paul Rustchynsky, Onrush è un frenetico Combat Racing (senza armi) che prende ispirazioni da titoli come il già citato Driveclub, Motorstorm, Burnout e Destruction Derby per offrire un gameplay di stampo arcade capace di soddisfare tutti gli amanti del genere.

Onrush sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 5 giugno 2018, i giocatori potranno provare l'Open Beta su console dal 17 al 20 maggio semplicemente scaricando il client disponibile su PlayStation Store e Xbox Store: per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Onrush, durante un recento evento stampa a Milano abbiamo potuto provare con mano l'ultima fatica degli ex Evolution Studios.