Onrush: annunciate le date per l'Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One

Codemasters e Koch Media hanno confermato oggi che l’open beta di Onrush sarà disponibile alle 15.00 di Giovedì 17 Maggio e verrà chiusa alle 11.00 di Domenica 20 Maggio sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

I giocatori che effettueranno il pre-order digitale su PlayStation 4 riceveranno un early access alla beta di Onrush a cui potranno accedere da Martedì 15 Maggio. L’open beta insegnerà ai giocatori le basi di Onrush, con un tutorial interattivo, prima di lanciarli nell’azione in Superstar Practice, dove saranno in grado di affinare le loro abilità contro le AI, o in multiplayer. Superstar Practice può essere giocato da solo o con un gruppo di amici in modalità cooperativa. Quando giochi da solo, i giocatori saranno in grado di sfruttare l'incredibile Photomode di Onrush. Basta mettere in pausa la tua follia, scattare uno snap usando i nostri strumenti avanzati di modifica e filtraggio, prima di condividere le immagini con il mondo.

I giocatori potranno anche dominare The Stampede in modalità multiplayer. Blocca i tuoi rivali provenienti da tutto il mondo in esclusivi eventi multiplayer 6v6. Due piste bellissime, ma letali, due modalità di gioco e 4 classi di veicoli saranno disponibili in tutta la beta con elementi che includono corse notturne e cambiamenti stagionali in motocicletta durante tutto il percorso.

Mentre i giocatori salgono di livello attraverso la beta, sia in Superstar Practice che in multiplayer, possono sbloccare ricompense stilose per il gioco finale sotto forma di Crashtag e Tombstone da utilizzare e mostrare quando vengono colpiti, o abbattuti, da rivali mentre sono al centro dell'azione.

PISTE

Big Dune Beach

Crater Lake

MODALITA’

Overdrive

Countdown

CLASSI DI VEICOLI

BLADE

Firewall: lascia una scia distruttiva di fuoco che brucia la terra dietro al proprio veicolo

Crashbang: le tue lapidi accecano gli avversari

Tumbler: accumula RUSH direttamente quando esegui rotazioni in avanti e indietro

VORTEX

Turbolenza Rush: lascia una scia dirompente di aria turbolenta

Touchdown: i boost con incremento a tempo sono più efficaci

Spiral: accumula Rush direttamente quando esegui avvitamenti

INTERCEPTOR

Rampage: ricarica il tuo misuratore RUSH con ogni eliminazione

Surge: l'utilizzo del boost iniziale è più potente ma più costoso

Pinpoint: accumula Rush direttamente quando sfiori un ostacolo

TITAN

Blockade: lascia una scia di blocchi che rallentano i tuoi avversari

Shield: dai ai compagni di squadra vicini uno scudo che offre protezione dai grandi colpi

Impact: accumula Rush direttamente quando elimini gli avversari

Disponibile ora per il pre-order, i giocatori possono mettere le proprie mani sulla Onrush Digital Deluxe Edition che include otto modelli di veicoli aggiuntivi con iconiche livree dorate e nere, l’artwork Crashtag extra e la Pista Tombstone. I giocatori che prenoteranno la versione digitale del gioco su PlayStation 4 riceveranno inoltre un accesso anticipato alla beta di Onrush 48 ore prima che venga resa disponibile a tutti (Martedì 15 Maggio). Onrush Day One Edition, acquistabile presso i retailer selezionati, include il Vortex Buggy Design. Sviluppato dal nuovo team di Codemaster stabilitosi a Cheshire, Regno Unito (precedentemente noto come Evolution Studios), Onrush non riguarda solo la corsa al traguardo. Correre con talento e stile è ciò che conta mentre esegui incredibili takedown e metti tutto in gioco per potenziare la tua barra Rush.