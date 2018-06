Onrush arriva oggi nei negozi, pubblicato l'adrenalinico trailer di lancio

Onrush il combat racer di Codemasters è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One. Per festeggiare il lancio, Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra la carneficina che puoi scatenare nel gioco.

Una nuova interpretazione del genere racing, Onrush enfatizza il gioco di squadra in quanto rimuove i tradizionali punti di riferimento come la linea di partenza / arrivo e offre nuove modalità di gioco pensate per accentuare il divertimento, la creatività e l'adrenalina pura. I giocatori dovranno collaborare con i loro compagni di squadra, utilizzando le diverse classi di veicoli, ognuno con i propri punti di forza e le proprie abilità per eliminare gli avversari e ottenere la vittoria per la propria squadra.

“Ci siamo divertiti molto a creare questa versione completamente originale di ciò che il genere racing può fare,” ha affermato Paul Rustchynsky, Game Director di Onrush. “Non vediamo l’ora che i giocatori mettano le loro mani su Onrush e provino il brivido dei takedown, delle rischiose acrobazie e, naturalmente, del RUSH. Abbiamo iniziato a creare un gioco di corse progettato per essere giocato insieme, con gli amici e contro i propri rivali,” ha aggiunto Paul. “Un gioco inclusivo, che permette a gente di qualsiasi livello di divertirsi giocando insieme, incluse quelle persone che in genere non giocano a giochi di corse, mantenendo così gli utenti al centro dell'azione in ogni momento.”

Progettato con accessibilità e giocabilità, l'innovativo sistema di Onrush, Stampede, si assicura che i giocatori siano sempre in lotta lasciandoli direttamente in azione anche se si allontanano dal gruppo.

Ciascuna delle otto classi di veicoli di Onrush ha un proprio stile e caratteristiche uniche. Questo include anche lo stato RUSH del veicolo per ogni classe, con effetti e abilità differenti che possono aiutare la squadra a rivendicare la vittoria. Il giocatore può anche personalizzare il proprio veicolo in un'ampia varietà di modi per riflettere la propria personalità e il proprio stile di gioco. Con quattro modalità di gioco innovative (Overdrive, Switch, Lockdown e Countdown) e 12 straordinarie ambientazioni multi-percorso, Onrush offre una grande profondità sia nel single che nel multiplayer. I giocatori possono quindi utilizzare la Photo Mode per condividere i loro momenti migliori e i loro takedown.

Disponibile all’acquisto per PS4 e Xbox One, con la Onrush Day One Edition puoi ricevere il design unico del buggy 'Vortex' creato per differenziarti dalla mischia. I giocatori possono mettere le proprie mani anche sulla Onrush Digital Deluxe Edition, disponibile digitalmente, che include otto modelli di veicoli aggiuntivi con iconiche livree dorate e nere, l’artwork Crashtag extra e la Pista Tombstone.