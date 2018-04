Onrush: corri, distruggi e gareggia al limite nel nuovo trailer

Codemasters e Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Onrush, il nuovo racing action arcade che arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One il 5 Giugno 2018. Il video mette in luce il ritmo di gameplay incessante e frenetico che travolgerà i giocatori in ogni singolo round.

In Onrush, i concorrenti dovranno gareggiare duramente e distruggere ancora più selvaggiamente gli avversari. A differenza di altri titoli racing arcade, Onrush li getterà nel pieno dell'azione più velocemente di quanto possano immaginare. Ciò consente ai giocatori di correre e combattere più prepotentemente di quanto non abbiano mai fatto prima, perché la vendetta è sempre a pochi secondi di distanza.

Come mette in luce il trailer, ogni stage ha percorsi multipli. I giocatori possono utilizzare la varietà di strade disponibile alcune volte a proprio vantaggio, altre inesorabilmente a proprio svantaggio. I punti persi, gli incidenti mancati e gli ostacoli ambientali spietati svolgono tutti un ruolo fondamentale nel testare le reazioni di un giocatore e tenerlo incollato alla guida. Ogni pista è inoltre multi-livello, ciò significa che il giocatore può decidere di restare sul terreno, o salire in alto per spazzare via un avversario con un takedown schiacciante.

Disponibile ora per il pre-order, solo in versione digitale, Onrush Deluxe Edition che include otto modelli di veicoli aggiuntivi con iconiche livree dorate e nere, l’artwork Crashtag extra e la Pista Tombstone in esclusiva. I giocatori che prenoteranno il gioco su PlayStation 4 riceveranno inoltre un accesso anticipato alla beta di Onrush prima che venga resa disponibile a tutti su PlayStation 4 e Xbox One a Maggio.

Sviluppato dal nuovo team di Codemaster stabilitosi a Cheshire, Regno Unito (precedentemente noto come Evolution Studios), Onrush non riguarda solo la corsa al traguardo. Correre con talento e stile è ciò che conta mentre esegui incredibili takedown e metti tutto in gioco per potenziare la tua barra Rush più importante. Onrush verrà lanciato su PS4 e Xbox One il 5 Giugno 2018.