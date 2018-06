Onrush e Fortnite giocati in diretta su Twitch mercoledì 6 giugno

Per la giornata odierna abbiamo in programma due dirette dedicate ad altrettanti titoli: Onrush e Fortnite, giocati in diretta sul nostro canale Twitch rispettivamente alle ore 17:00 e alle 21:00.

Onrush (Ore 17:00)

Alessandro Bruni gioca in diretta con Onrush, il nuovo racing game arcade sviluppato dagli autori di MotorStorm e Driveclub.

Fortnite (Ore 21:00)

In prima serata, nuovo appuntamento con Fortnite: RNade_ ci mostra le novità dell'ultimo aggiornamento, tra cui i trampolini!

Entrambe le trasmissioni andranno in onda su Twitch. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch Everyeye.it, la registrazione è indispensabile per poter chiacchierare con gli altri spettatori in chat e interagire con i membri della redazione. Grazie ad essa, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di perdervi le dirette!