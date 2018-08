Onrush: modalità competitiva disponibile, evento Summer Slam in arrivo il 27 agosto

La modalità competitiva di Onrush è ora disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4 e Xbox One. Il racing game di Codemasters accoglierà inoltre l'evento Summer Slam a partire dal 27 agosto, offrendo nuove sfide e ricompense.

Per le prossime due settimane, la pre-stagione di Onrush permetterà ai giocatori di ottenere bonus XP, crediti e pietre tombali uniche, preparandosi all'evento Summer Slam che inizierà il 27 agosto e che durerà nel corso delle otto settimane successive.

La modalità classificata piazzerà i giocatori in base al loro livello di abilità, secondo i seguenti ranghi:

Bronzo: Jack, Queen, King, Ace

Argento - Jack, Regina, Re, Asso

Oro - Jack, Regina, Re, Asso

Platino - Jack, Regina, Re, Asso

"La modalità classificata è stata richiesta dai giocatori fin dal primo giorno, e siamo lieti di renderla finalmente disponibile nel gioco. Vincere come squadra è lo scopo principale di Onrush, ma i risultati individuali, come il premio MVP, aiuteranno a migliorare il tuo posizionamento. Ogni stagione conterrà otto carte sfida, con una nuova carta sbloccata ogni settimana: ognuna di queste ha tre premi che un giocatore può guadagnare vincendo le partite. Ogni vittoria farà guadagnare al giocatore 100 punti per ogni carta. Tuttavia, un giocatore potrà aumentare i punti guadagnati per ogni carta sbloccando i bonus stagionali." spiega Kris Pope, Lead Designer di Codemasters.

Ricordiamo che Onrush è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.