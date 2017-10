Onrush: nuovi dettagli sul gioco degli Ex Evolution Studios

Con un comunicato stampa,ha diffuso nuovi dettagli su, il nuovo racing game arcade degli Ex Evolution Studios annunciato durante la Paris Games Week 2017. Il gioco uscirà durante l'Estate del 2018 su

Realizzato dal nuovo team di sviluppatori di Codemasters, nel Cheshire in Gran Bretagna (inizialmente Evolution Studios), Onrush è una celebrazione della velocità al top, ricca di divertimento e spettacolarità.

Non è solo una corsa per raggiungere il traguardo. In Onrush si corre con stile e spettacolarità ed è questo quello che conta quando ti misuri con degli incredibili arresti e metti tutto in gioco per essere ammesso al più importante Rush bar. Il Rush è uno degli ultimi bonus, sprigionando una forza esilarante e devastante che, se usata al momento giusto, può creare scompiglio durante la tua gara.

Il Game Director di Onrush, Paul Rustchynsky ha commentato: "Non siamo più nella pelle di poter finalmente parlare di Onrush. Il team ha rielaborato i classici giochi di corsa arcade e cosi si ha l’opportunità di immaginare nuovamente queste esperienze per le console di oggi, portando qualcosa di assolutamente innovativo nel mercato. Crediamo che questo sia qualcosa di cui i giocatori avevano bisogno".

"La cosa più importante del gioco è che deve essere divertente. Non bisogna solo cambiare i cerchioni, sistemare le macchine e arrivare ai traguardi. Il risultato è quello di stare con il fiato sospeso e affrontare rischi mortali per raccogliere le ricompense più grandi" ha continuato Paul. In calce alla notizia trovate la prima galleria immagini ufficiale dedicata al gioco.