Onrush: il nuovo gioco degli autori di Driveclub uscirà a giugno

ha annunciato che Onrush , il nuovo racing arcade sviluppato dal team di, sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 5 giugno 2018. Il preordine dal PlayStation Store includerà l'accesso anticipato alla beta, in programma a maggio.

Su PlayStation 4 sarà disponibile anche una Digital Deluxe Edition che includerà, oltre al gioco completo, otto design deluxe per le auto, due tracciati extra, una targa esclusiva e il veicolo Buggy Votex, maggiori dettagli sull'edizione digitale deluxe per Xbox One saranno diffusi prossimamente.

Onrush è attualmente previsto su PlayStation 4 e Xbox One, una versione per Switch non è esclusa sebbene al momento non ci siano piani in merito, come confermato recentemente dagli sviluppatori.