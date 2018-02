Onrush: il nuovo racing game degli autori di Driveclub si mostra in un gameplay trailer

hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di, permettendoci di dare un'altra occhiata al prossimo racing game degli autori di Driveclub . Il filmato include diverse sequenze in-engine dal taglio spettacolare: lo trovate in cima alla notizia.

Progettato per tenere i giocatori sempre in azione, Onrush è una celebrazione della velocità sensazionale, del totale divertimento e del massimo spettacolo. I giocatori si sfidano in pista per potenziare il loro Rush che gli consente di scatenare la massima dimostrazione di potenza e forza mentre fanno fuori i loro avversari, eseguendo acrobazie e fughe che sfidano la morte.

Ci sono otto classi di veicoli in Onrush, ognuna delle quali ha uno stile, una personalità e dei vantaggi unici. Questo include lo stato Rush del veicolo in ogni classe con effetti e abilità differenti che possono aiutare la loro squadra per aggiudicarsi la vittoria.

Disponibile ora per il pre-order, l’esclusiva Day One Edition offre l’incredibile e unico Vortex Buggy. I giocatori possono anche mettere le mani su una Onrush Deluxe Edition (solo in versione digitale) che include otto modelli di veicoli aggiuntivi con delle iconiche uniformi nere e dorate, degli artwork extra di Crashtag e Track Tombstones tutti in esclusiva per l'Edizione Deluxe. I giocatori che prenoteranno il gioco per PlayStation 4 avranno l’early access per la versione beta di Onrush prima che sia disponibile per tutti su PlayStation 4 e Xbox One a maggio.



Sviluppato dal nuovo team di Codemasters nel Cheshire, Regno Unito (ex Evolution Studios), Onrush non si prefigge solo di correre per arrivare al traguardo. C’è bisogno di stile e talento, ed è questo quello che conta mentre esegui degli incredibili takedown e metti tutto in gioco per potenziare il tuo livello Rush più importante.

Ricordiamo che Onrush uscirà su PS4 e Xbox One il 5 Giugno 2018.