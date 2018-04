Onrush: il nuovo trailer presenta le 8 classi dei veicoli

Codemasters & Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra le otto classi di veicoli unici di Onrush, l’innovativo combat racer, ricco d’azione, che arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 5 Giugno 2018.

Il nuovo trailer mostra l'azione incessante che ti farà rizzare i capelli e salire il cuore in gola ad ogni round. Presenta una panoramica delle caratteristiche uniche e delle abilità Rush di ciascuna delle otto classi. Rush è il più importante potere e boost che ti permette di devastare i tuoi avversari e prendere il controllo della gara:

BLADE

Rush Firewall: lascia una scia distruttiva di fuoco che brucia la terra dietro al proprio veicolo

Abilità Crashbang: le tue lapidi accecano gli avversari

Caratteristica Tumbler: accumula RUSH direttamente quando esegui rotazioni in avanti e indietro

OUTLAW

Drenaggio Rush: prosciuga la spinta da tutti gli avversari nel raggio d'azione

Abilità Slam: gli atterraggi violenti innescano un'onda d'urto che rende vulnerabili i nemici vicini

Caratteristica Show-Off: accumula RUSH eseguendo delle acrobazie

VORTEX

Turbolenza Rush: lascia una scia dirompente di aria turbolenta

Abilità Touchdown: i boost con incremento a tempo sono più efficaci

Caratteristica Spiral: accumula RUSH direttamente quando esegui avvitamenti

CHARGER

Rush Bulldoze: insegui i rivali per accumulare RUSH più velocemente

Abilità Airstrike: magnetismo migliorato negli attacchi in aria

Caratteristica Daredevil: accumula RUSH guidando vicino ai tuoi nemici

INTERCEPTOR

Rush Rampage: ricarica il tuo misuratore RUSH con ogni eliminazione

Abilità Surge: l'utilizzo del boost iniziale è più potente ma più costoso

Caratteristica Pinpoint: accumula RUSH direttamente quando sfiori un ostacolo

DYNAMO

Rush Energize: fornisce rifornimenti ai compagni di squadra vicini

Abilità Restock: rilascia oggetti che forniscono boost ai compagni di squadra

Caratteristica Unite: accumula RUSH guidando vicino ai tuoi compagni di squadra

TITAN

Rush Blockade: lascia una scia di blocchi che rallentano i tuoi avversari

Abilità Shield: dai ai compagni di squadra vicini uno scudo che offre protezione dai grandi colpi

Caratteristica Impact: accumula RUSH direttamente quando elimini gli avversari

ENFORCER

Rush Blackout: abbaglia qualsiasi avversario che ti sta dietro

Abilità Shutdown: colpisci gli avversari per disattivare temporaneamente il loro boost

Caratteristica Bully: sbaraglia schiere di avversari per riempire il serbatoio del RUSH

Disponibile ora per il pre-order, i giocatori possono mettere le proprie mani sulla Onrush Digital Deluxe Edition che include otto modelli di veicoli aggiuntivi con iconiche livree dorate e nere, l’artwork Crashtag extra e la Pista Tombstone in esclusiva per la Deluxe Edition. I giocatori che prenoteranno il gioco su PlayStation 4 riceveranno inoltre un accesso anticipato alla beta di Onrush prima che venga resa disponibile a tutti su PlayStation 4 e Xbox One a Maggio. Onrush verrà lanciato su PS4 e Xbox One il 5 Giugno 2018.