Onrush: vediamo 24 minuti di gameplay dalla Open Beta

L'Open Beta di Onrush è disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti PlayStation 4 e Xbox One, permettendo di giocare in anteprima con il nuovo racing game di Codemasters. Vediamo 24 minuti di gameplay tratti dalla versione di prova del titolo.

Onrush si presenta come il nuovo racing game degli ex Evolution Studios (team responsabile delle serie Motorstorm e Driveclub), un'esperienza di guida arcade che punta al gioco di squadra, allo spettacolo e alle acrobazie da esibire nel corso delle gare. L'Open Beta, disponibile da oggi per tutti gli utenti PlayStation 4 e Xbox One, permette di provare in anticipo due modalità (Overdrive e Countdown) e due circuiti (Volcano Lake e Big Dune Beach).

Disponibili anche quattro classi di veicoli (Interceptor, Titan, Blade e Vortex) ognuna caratterizzata dalle proprie abilità da sfruttare in pista. Il video riportato in cima alla notizia, della durata complessiva di circa 24 minuti, ci permette di dare uno sguardo più approfondito al gioco in vista del suo debutto.

Ricordiamo che Onrush sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 5 giugno. Per saperne di più sul gioco, inoltre, potete guardare la nostra Video Anteprima dedicata al nuovo racing game di Codemasters.