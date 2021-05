Onward: lo studio Downpour Interactive è stato comprato da Facebook

Downpour Interactive, studio nato nel 2015 per sviluppare giochi VR e attualmente al lavoro su Onward, è stato acquisito da Facebook, il team è ora parte degli Oculus Studios e lavorerà su giochi in Realtà Virtuale per i visori della famiglia Oculus.

Onward è uno shooter militare con elementi tattici in Realtà Virtuale in Accesso Anticipato da molti anni, è probabile dunque che l'acquisizione da parte di Oculus permetta allo studio di completare i lavori sul progetto e lanciare finalmente il gioco sui dispositivi Oculus.

Continua l'impegno di Facebook nel mondo del gaming dopo le acquisizioni di Ready at Dawn (team noto per Lone Echo e produzioni PlayStation come God of War Chains of Olympus, God of War Ghost of Sparta e The Order 1886), Beat Games e Sanzaru Games, solamente per citare alcuni studi ora parte della galassia Oculus.

A metà aprile Facebook ha tenuto il primo Oculus Gaming Showcase con focus su Resident Evil 4 VR e altri progetti in Realtà Virtuale, segno evidente di come la compagnia voglia spingere ulteriormente sui videogiochi in VR, settore in continua espansione grazie non solo al successo dei dispositivi della famiglia Oculus ma anche al buon riscontro ottenuto da PlayStation VR, con PSVR 2 per PS5 in arrivo prossimamente.