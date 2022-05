Ooblets annunciato per Nintendo Switch: trailer e finestra di lancio per il life simulator

Oltre ad aver confermato l'immediata disponibilità di Soundfall su Switch e tutte le altre piattaforme di riferimento dello twin stick shooter musicale, il Nintendo Indie World ha concesso spazio anche a Ooblets e alla neo-annunciata versione Switch del life simulator.

Ooblets è un gioco che unisce agricoltura, collezione di creature e vita di paese. In questo mondo potrai creare la tua fattoria, stringere amicizie, crescere ooblet e partecipare a sfide di ballo. Il giocatore può coltivare i suoi campi e vendere il raccolto in paese; creare la propria squadra di ooblet e farli salire di livello; sbloccare nuovi passi di danza; scegliere il look del proprio personaggio grazie a una serie di abiti e accessori diversi; unirsi a un club di ooblet per ottenere il suo primo cucciolo di ooblet.

Il life simulator di Glumberland, che trae ispirazione da produzioni come Pokémon, Harvest Moon e Animal Crossing, vi permette anche di partecipare a sfide di ballo per ottenere nuovi semi di ooblet e trionfare nei tornei, nonché espandere e decorare la vostra casa trasformandola da insignificante capanna a maestosa fattoria. Sarà inoltre possibile incontrare gli altri abitanti e stringere amicizie, completare missioni giornaliere, ottenere badge, aiutare il sindaco a salvare il villaggio da forze di dubbia natura e sbloccare i segreti di Oob.

Dopo essere stato lanciato in versione Early Access su PC (inizialmente in esclusiva su Epic Store, con tanto di polemica) e Xbox, Ooblets arriverà in estate anche su Nintendo Switch.