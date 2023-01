Ooze per PS5: cosa sappiamo sulla nuova IP Sci-Fi di Sony in Unreal Engine 5?

Nel weekend è trapelato un misterioso video di Ooze, gioco non ancora annunciato per PS5, ma di cosa si tratta esattamente? Ricapitoliamo tutti i rumor emersi nelle ultime ore.

Ooze (nome in codice) viene descritto come un gioco di ruolo Sci-Fi realizzato in Unreal Engine 5 e sviluppato da uno studio europeo in collaborazione con Sony XDEV, il team PlayStation che si occupa di collaborare con i team (principalmente europei) al lavoro su esclusive per le console PS4 e PS5, siano first che third party.

Dusk Golem afferma di sapere molto di più su questo progetto ma di non potere dire nulla, il celebre insider in ogni caso conferma come il video leakato sia tratto da una vecchissima build. Sempre Dusk Golem specifica poi come Ooze non fosse compreso nel documento delle esclusive PlayStation in sviluppo.

Le informazioni in nostro possesso finiscono qui, secondo alcune indiscrezioni il team responsabile del progetto sarebbe People Can Fly, studio autore di giochi come Bulletstorm e Outriders, nessuna conferma però è giunta dai diretti interessati. Che Ooze possa essere svelato nel primo State of Play del 2023? Rumor indicano l'arrivo di un evento targato PlayStation nei primi mesi dell'anno e chissà che Ooze non possa davvero essere uno dei protagonisti dello showcase di Sony. Lo scopriremo nei prossimi mesi.