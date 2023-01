Ooze: trapela una clip di una nuova esclusiva PS5 in Unreal Engine 5

"Ooze" vi dice qualcosa? Si tratta del nome che lo scorso mese di ottobre l'insider Dusk Golem ha affibbiato ad una nuova, misteriosa IP per PlayStation 5, la cui identità ed esistenza non sono ancora state confermate in via ufficiale da Sony. Il nome, passato in secondo piano nei mesi scorsi, stamane è tornano d'attualità grazie ad un nuovo leak.

Nelle scorse ore ha cominciato a fare il giro della rete una breve clip di gameplay che, secondo coloro che l'hanno diffusa (la trovate sul forum di IconEra), ritrarrebbe una nuova esclusiva PlayStation realizzata con l'Unreal Engine 5. Il filmato sarebbe tratto da una vecchia build Alpha, non indicativa della qualità finale del prodotto. Stando a quanto affermato dai leaker, si tratterebbe di un gioco di ruolo sci-fi in terza persona sviluppato da una misteriosa software house terze parti, presumibilmente situata in Europa, e Sony XDEV, studio first party con sede a Liverpool che ha già contribuito a titoli come Returnal, Destruction AllStars e Sackboy: Una Grande Avventura

Il filmato mostra un soldato armato di fucile mentre osserva a debita distanza una gigantesca creatura aggrappata ad una torre. Il mostro sembra essere composto da una strana melma, un termine che non a caso può essere tradotto in lingua inglese come "ooze", il nome in codice scelto da Dusk Golem. L'insider ha subito commentato il leak "confermando" la veridicità del materiale e attribuendolo all'IP di cui ha parlato lo scorso mese di ottobre, aggiungendo inoltre d'aver visto una versione del gioco ben più recente e rifinita, dotata di un doppiaggio completo e una colonna sonora. Secondo Dusk Golem, si tratta di un gioco ancor più "appiccicoso" di quanto è possibile vedere nella clip.

In mancanza di informazioni ufficiali, non possiamo far altro che prendere atto della clip e delle parole dell'insider, nella speranza di saperne di più quanto prima. Gli autori della fuga di notizie, dal canto loro, hanno promesso nuovi leak nei prossimi mesi.