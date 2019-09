L'Open Beta di Ghost Recon Breakpoint offrirà animazioni migliorate

Non siete stati selezionati per partecipare alla Closed Beta di Ghost Recon Breakpoint? Niente paura! Come annunciato mediante un trailer con protagonista l'attore Lil Wayne, dal 26 al 29 settembre si svolgerà un'Open Beta accessibile a tutti i giocatori di Xbox One, PlayStation 4 e PC.

LE buone notizie non terminano qui, perché dopo il termine della Closed Beta gli sviluppatori si sono rimboccati le maniche e sulla base del feedback dei giocatori hanno introdotto dei miglioramenti alle animazioni dei personaggi e alla gestione del freno a mano dei veicoli. Come potete vedere nelle brevi clip allegate in basso, sono state rifinite le animazioni legate alla corsa, allo stop dopo una corsa, al cambio dell'arma e al cambio di posizione alzato/accucciato/sdraiato. I veicoli, inoltre, potranno essere gestiti più facilmente quando viene tirato il freno a mano.

Oltre a quanto descritto, l'Open Beta offrirà anche dei contenuti aggiuntivi rispetto alla Closed. Ci saranno 3 missioni della storia principale extra, 2 nuove regioni (New Argyll e Infinity), che andranno ad aggiungersi alle 4 regioni già svelate, delle missioni giornaliere e la modalità Eliminazione del multigiocatore PvP Ghost War. Ghost Recon Breakpoint, ricordiamo, sarà lanciato il 4 ottobre su PS4, Xbox One e PC, e verrà immediatamente reso disponibile nel servizio in abbonamento Uplay+. Successivamente entrerà anche a far parte del catalogo di Google Stadia.