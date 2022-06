L'Open Beta di MultiVersus introdurrà più personaggi inediti? Indizi dal director

Al Future Games Show è stata svelata la finestra di lancio per MultiVersus, l'intrigante picchiaduro cross-over in stile Super Smash Bros. che metterà a confronto iconici personaggi delle IP in forza a Warner Bros., previsto in free-to-play su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Prima del debutto effettivo, però, sempre a luglio è prevista un'Open Beta del gioco, che permetterà non solo di aver un ulteriori assaggio della produzione firmata Player First Games, ma anche di poter utilizzare in battaglia il Gigante di Ferro. A quanto pare, però, quest'ultimo non sarà l'unico personaggio inedito a prendere parte all'Open Beta.

Rispondendo ad un follower su Twitter che chiedeva informazioni su ulteriori lottatori previsti per la prova, il director Tony Huynh ha confermato che "sì, altri personaggi stanno per arrivare", pur senza ovviamente rivelare di chi si tratti e quanti dovrebbero essere. Il fatto che Huynh parli al plurale lascia dunque intendere che i combattenti nuovi introdotti nella Beta saranno come minimo due, Gigante di Ferro compreso. Con grande probabilità maggiori dettagli in merito verranno comunicati nelle prossime settimane, considerato che luglio è ormai dietro l'angolo.

In precedenza si era parlato di Animaniacs e Scorpion di Mortal Kombat nel roster di MultiVersus, ma per adesso si tratta di rumor mai confermati o smentiti. Che questi personaggi stiano davvero per arrivare?