Open Country: 505 Games svela l'avventura open world tra caccia e sopravvivenza

Dopo aver accompagnato l'uscita dell'ultimo update di Control Ultimate Edition, i vertici di 505 Games annunciano Open Country, una nuova avventura open world sviluppata da Fun Labs e destinata ad arrivare su PC a maggio: ecco il primo gameplay.

L'esperienza di gioco promessa dagli autori che hanno contribuito allo sviluppo di Stranded Deep e di altri titoli sandbox sarà particolarmente ricca di attività da svolgere all'aria aperta. Una volta indossati gli scarponi da trekking del nostro alter-ego, avremo infatti l'opportunità di abbandonare il trambusto della grande metropoli e di vivere un'avventura nella natura selvaggia insieme al nostro fidato compagno canino.

Il mondo di Open Country spingerà il nostro personaggio a padroneggiare le abilità di sopravvivenza e di caccia con sfide da svolgersi, anche in qui, senza alcuna soluzione di continuità e in via totalmente libera.

Il fittizio parco nazionale ricreato da Fun Labs comprenderà inoltre più di 30 missioni progettate per mettere alla prova le abilità apprese dagli utenti: ad ogni attività completata, sarà possibile acquisire livelli di esperienza con cui accedere ad armi più potenti, equipaggiamenti più avanzati e attività più difficili.

L'uscita di Open Contry è prevista per il 18 maggio su PC (sia su Steam che su Epic Games Store) al prezzo di 14,99 euro. Oltre al video d'annuncio che campeggia a inizio articolo, in calce trovate anche le prime immagini di gioco.