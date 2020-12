Open Roads: annunciata la nuova avventura dei creatori di Gone Home e Tacoma

Nel corso della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020, i ragazzi di Fullbright Company - già noti per giochi come Gone Home e Tacoma - hanno annunciato la loro nuova avventura intitolata Open Roads. La pubblicazione è prevista nel 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

"Un bel giorno d’autunno, Tess Devine e sua madre Opal scoprono una scatola di lettere e vecchi appunti accuratamente conservati nella soffitta di casa. Allusioni a segreti di famiglia profondamente radicati, effrazioni di decenni addietro, un tesoro perduto nei pressi del confine col Canada… Ciò che scoprono insinua la presenza di un segreto molto più oscuro, che sarebbe meglio lasciar perdere".

Open Roads ci permetterà di vivere l'avventura itinerante di Tess e Opal, nella quale esploreranno una serie di proprietà di famiglia abbandonate, perlustreranno le rovine di questi luoghi dove molti ricordi giacciono sepolti e impareranno a conoscersi a vicenda. Nel frattempo, si godranno l’atmosfera da viaggio su strada, rilassandosi in auto alla volta della destinazione successiva. Stando a quanto dichiarato da Fullbright, l’avventura di Open Roads prende vita attraverso uno stile innovativo che unisce dettagliate ambientazioni in prima persona a personaggi squisitamente animati a mano. Potete farvi un'idea ben precisa sul gioco ammirando il trailer dell'annuncio in apertura di notizia.