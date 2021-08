Open Roads: l'autore di Gone Home accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico

Problemi per Open Roads, il nuovo gioco dello studio Fullbright: Steve Gaynor, autore di Gone Home, ha lasciato il suo ruolo come direttore creativo e manager per rivestire il ruolo di writer. Gaynor è infatti stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico e malsano in questi anni.

Il profilo Twitter di Fullbright ha diffuso un messaggio nel quale la compagnia afferma di aver creare un ambiente di lavoro sano e collaborativo, per questo motivo a marzo 2021 Gaynor è stato rimosso dal suo incarico. Polygon ha indagato sulla vicenda scoprendo come dal 2019 (anno di inizio dello sviluppo di Open Roads) circa 15 dipendenti abbiano lasciato lo studio, dodici di questi (tra cui dieci donne) hanno parlato con la testata dando la colpa a Steve Gaynor per la loro decisione.

Secondo quanto riportato, l'autore di Gone Home rideva spesso delle opinioni dei dipendenti e si divertiva ad umiliare i componenti del team pubblicamente, creando un ambiente di lavoro ben poco piacevole. Non si parla di molestie sessuali ma a quanto pare Gaynor aveva ben poco rispetto per i dipendenti dello studio.

Steve ha visto quindi il suo contributo su Open Roads ridimensionarsi fortemente, passando dalla posizione di direttore e responsabile creativo a quella di scrittore. Una situazione che ha avuto forti ripercussioni sullo studio, con il team ora composto solamente da sei dipendenti.