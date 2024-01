Open Roads, niente da fare per il gioco Annapurna: è stato rinviato ufficialmente

Febbraio avrebbe dovuto essere un mese importante anche per il publisher Annapurna Interactive: dopo aver annunciato nel 2020 la nuova avventura dei creatori di Gone Home e Tacoma, Open Roads, il lancio del titolo realizzato dai ragazzi di Open Roads Team era previsto per il 22 febbraio 2024. Tuttavia, quest'oggi è stato rimandato il day one.

Il publisher ha infatti dichiarato in via ufficiale che il lancio di Open Roads è stato posticipato. Secondo quanto asserito dalla stessa azienda, le ragioni dietro tali decisioni sarebbero correlate a far sì che si possa "garantire ai giocatori un'esperienza il più curata possibile". I lavori sullo sviluppo dell'avventura 2D non sono quindi giunti alla loro conclusione, e ciò ha comportato l'ardua scelta di rinviare ancora di un po' il day one della produzione. Ma di quanto, esattamente?

Per fortuna non si dovrà aspettare molto: Open Roads uscirà il 28 marzo; quindi, sarà richiesto attendere ulteriori cinque settimana prima di poter prendere parte al viaggio pensato da Open Roads Team per i giocatori. Dopo i problemi connessi allo stesso Open Roads quando l'autore di Gone Home è stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico alcuni anni fa, giungono altre notizie tutt'altro che piacevoli per il lancio di un progetto prossimo a debuttare nei primi mesi del 2024. Siete pronti a scoprire i "segreti di famiglia sepolti da tempo", andando alla scoperta del rapporto fra Tess Devin e la madre?