L'open world di Days Gone è stato progettato da un team di appena 5-6 persone

Days Gone, probabilmente, sarà ricordato come una delle esclusive PlayStation più divisive in assoluto. Stroncato da una certa frangia della stampa internazionale, è invece stato accolto positivamente dai giocatori. Tutti, in ogni caso, sembrano essere d'accordo sulla bontà dell'Oregon digitale plasmato da Bend Studio.

Ad impreziosire il già vasto e dettagliato mondo di gioco ci pensa anche il meteo dinamico, in grado di influenzare il paesaggio circostante sia sul piano estetico che su quello prettamente ludico. Stupisce sapere, quindi, che ad occuparsi di tutto ciò sia stato un piccolo team composto da appena 5-6 persone. A dichiararlo è stato il Lead Open World Designer Eric Jensen nel corso di una sessione Ask Me Anything (AMA) su Reddit.

"Ciò di cui sono più orgoglioso, è il modo in cui siamo riusciti a rendere vario e dinamico l'open world con un team così piccolo, composto da 5-6 persone", ha dichiarato. "Abbiamo dovuto prendere tutte le decisioni di design in maniera intelligente ed efficiente, tenendo bene a mente le nostre limitazioni. È stato davvero fantastico per il team vedere tutti quei folli video e screenshot dell'open world, che mostrano anche le interazioni con Deacon, pubblicati dai giocatori".

Cosa ve ne pare? Days Gone, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Due giorni fa è stata pubblicata una nuova patch da 13 GB, la più grande mai ricevuta dal gioco, che ha risolto numerosi problemi relativi alla progressione, al frame-rate e alla stabilità-