Open World in evoluzione, tra Marvel's Spider Man, GOT e molto altro: la Redazione si scatena!

Durante la ricca e intensa maratona di 48 ore che ha visto impegnata la Redazione di Everyeye nel corso della settimana, c'è stato modo di affrontare una molteplicità di tematiche.

Tra queste ultime ha trovato spazio un'approfondita disamina del recente percorso evolutivo che ha interessato il genere degli Open World. Una riflessione che ha visto riunirsi per l'occasione gran parte della Redazione di Everyeye, con il nostro Giuseppe Arace che ha avuto modo di collegarsi in diretta con il nuovo studio di Milano, occupato per l'occasione da Francesco Fossetti, Marco Mottura e Alessandro Bruni. Tra chiacchiere, riflessioni e un po' di sano social eating, l'appuntamento si è protratto per circa due ore ricche di contenuti, trasmesse sul Canale Twitch di Everyeye.

Se tuttavia vi siete persi la diretta, non disperate: l'intero show può infatti essere recuperato in differita. La replica integrale è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye On Demand. Molteplici i titoli di cui si è avuto modo di discutere in live, tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, passando per il nuovo corso di Assassin's Creed, con un focus particolare su Odyssey. Presenti all'appello anche Ghost of Tsushima, Immortals Fenyx: Rising e moti altri: vi auguriamo dunque una buona visione!