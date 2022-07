Open world e supereroi, un binomio vincente! I migliori giochi, tra Spider-Man e Infamous

Vestire i panni di un supereroe all'interno di un mondo vasto e liberamente esplorabile è una formula videoludica che potremmo definire "evergreen", sempre in grado - se ben realizzata - di offrire grandi soddisfazioni al pubblico. Ma quali sono i migliori esponenti del genere?

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli su Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine, Wonder Woman e le altre numerose produzioni dedicate a supereroi già annunciate, la Redazione ha volto lo sguardo al passato. Il nostro Francesco Mocerino ha esplorato i meandri dell'offerta videoludica che negli anni ha intrecciato il proprio destino con quello di protagonisti dotati di superpoteri.

Tra icone fumettistiche, come Spider-Man, e personaggi inediti, abbiamo tracciato una lista di quelle che potrebbero essere definite le migliori esperienze open-world dedicate ai supereroi. Dal Marvel's Spider-Man plasmato da Insomniac Games all'universo di Infamous, la varietà non manca di certo. per scoprire tutti i dettagli sulla nostra selezione, vi lasciamo alla visione dell'immancabile video dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.



E voi che cosa ne pensate della nostra selezione? Quali sono i migliori titoli open-world con supereroi che ricordate di aver giocato nella vostra esperienza videoludica?