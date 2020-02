Per OpenCritic, Super Mario Odyssey è il gioco migliore di questa generazione

C'è molta voglia di next-gen, dato che siamo nell'anno in cui verranno presentate e messe in vendita PS5 e Xbox Series X, ma anche l'attuale generazione si è rivelata piuttosto proficua per noi giocatori, dato che sono arrivati alcuni tra i giochi più belli probabilmente di sempre.

Un esempio su tutti è The Legend of Zelda: Breath of the Wild, celebrato da critica e pubblico come uno dei titoli più belli della serie, eppure volendo stilare una classifica non è nemmeno scontato che il capolavoro di Nintendo sia in prima posizione.

Recentemente ad esempio, l'aggregatore di recensioni OpenCritic, ha stilato una top 20 dei giochi di questa generazione con le recensioni migliori da parte degli utenti. Ne è venuto fuori che in vetta alla classifica c'è sempre un gioco Nintendo, ma si tratta di Super Mario Odyssey, che ha ricevuto ben il 97% di recensioni positive (se volete approfondire, qui trovate la nostra recensione di Super Mario Odyssey).

Breath of the Wild è staccato di un solo punto e si trova al secondo posto, a pari merito con due titoli Rockstar come Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. Ecco la classifica completa:

Super Mario Odyssey - 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 96 GTA V - 96 Red Dead Redemption 2 - 96 God of War - 95 The Last of Us Remastered - 95 Divinity: Original Sin 2 - 94 Persona 5 - 94 Super TIME Force Ultra - 94 Undertale - 94 Path of Exile - 93 Journey - 93 Flower - 93 Uncharted 4 - 92 Resident Evil 2 - 92 Dragon Quest XI - 92 Super Smash Bros. Ultimate - 92 Minecraft - 92 SteamWorld Heist - 92 Shadow of the Colossus - 92

Spicca l'assenza di titoli Microsoft dalle primissime posizioni, mentre va detto che questa gen ha ancora alcune cartucce da sparare, come The Last of Us 2 e Cyberpunk 2077, e forse anche il sequel di Breath of the Wild, ancora privo di una data d'uscita, per cui la classifica potrebbe essere aggiornata in futuro.

Voi siete d'accordo con le prime posizioni?