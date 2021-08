Opening Night Live 2021: da House of Ashes a Dream Cycle, i reveal del pre-show

Come preannunciato da Geoff Keighley, nel corso del pre-show dell'Opening Night Live il giornalista Kyle Bosman ha svelato ben otto World Premiere: eccovi tutti i titoli protagonisti dell'evento che precede lo spettacolo inaugurale della Gamescom 2021.

Nella cornice mediatica del pre-show dell'ONL 2021, Bosman ha aperto l'evento dando l'opportunità a SNK di mostrare delle scene di gioco inedite di The King of Fighters XV: il prossimo capitolo dell'ormai leggendaria serie picchiaduro sarà disponibile dal 17 febbraio 2022 su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con tantissime innovazioni contenutistiche che passeranno per il ritorno dei combattenti storici della saga.

Durante il pre-show è stato possibile ammirare anche dei nuovi spezzoni di gameplay dello sparatutto competitivo Nine to Five, oltre ad un filmato di presentazione di Bus Simulator 21 che ne ha fissato l'uscita per il 7 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In coincidenza dello streaming che precede l'Opening Night Live 2021 è stato possibile scoprire anche la data di lancio di The Dark Pictures Anthology House of Ashes, prevista per il 22 ottobre di quest'anno, assistere al primo gameplay del soulslike ispirato a Dead Space Dolmen, e immergerci nelle frizzanti atmosfere della nuova avventura di Drinkbox, Nobody Saves the World.

La chiusura del pre-show è stata affidata all'originale rhythm game in salsa adventure Soundfall e alla nuova esperienza action in terza persona degli autori della serie di Tomb Raider, Dream Cycle. In calce e in cima alla notizia trovate tutti i video mostrati nel corso del pre-show della Gamescom 2021.