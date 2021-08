Opening Night Live 2021: l'Hype Trailer prepara i fan allo show con tante World Premiere

Dopo aver anticipato alcune delle sorprese che accompagneranno lo show inaugurale della Gamescom 2021, Geoff Keighley pubblica l'Hype Trailer dell'Opening Night Live e conferma la presenza di decine di World Premiere nelle due ore di trasmissione in streaming previste per la sera del 25 agosto.

Nel video che prepara gli appassionati ai numerosi reveal che avverranno durante lo spettacolo digitale, il giornalista, presentatore e organizzatore dei The Game Awards riprende alcuni dei videogiochi già noti che saliranno idealmente sul palco dell'ONL 2021 con delle scene di gameplay inedite conditi, magari, con degli spezzoni in cinematica e degli importanti annunci.

Scorrendo le scene dell'Hype Trailer possiamo così ritrovare il dittatore Anton Castillo di Far Cry 6, i protagonisti di Call of Duty Vanguard, l'instancabile Sam Bridges di Death Stranding Director's Cut e tantissimi altri esponenti di titoli che rivedremo nel corso dello show tra le oltre 30 World Premiere promesse da Keigley. Naturalmente, nello spettacolo verrà dato ampio spazio anche a numerosi videogiochi da svelare proprio in coincidenza dell'evento mediatico approntato da Geoff Keigley.

L'Opening Night Live 2021 avrà ufficialmente inizio alle ore 20:00 italiane di mercoledì 25 agosto, con un pre-show di trenta minuti (con partenza prevista per le ore 19:30) che farà da sfondo a ulteriori 8 World Premiere. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale a firma di Davide Leoni su date orari conferenze e giochi della Gamescom 2021.