Opening Night Live, 38 giochi e 18 editori: maratona di Everyeye su Twitch il 27 agosto

Per le note problematiche connesse alla necessità di contenere l'impatto e la diffusione del Coronavirus, la Gamescom 2020 si terrà in versione digitale, ma questo non sembra poter impedire a Geoff Keighley di organizzare una grande cerimonia di apertura.

In diretta da uno studio di Los Angeles, rigorosamente privo di pubblico, il giornalista canadese condurrà l'Opening Night Live, show pronto ad ospitare una vasta selezione di novità e aggiornamenti legati all'industria videoludica. Nello specifico, lo show potrà contare sulla presenza di ben 38 giochi, riconducibili ad una selezione di 18 editori. Ovviamente, è bene ricordare che non si sta parlando di soli nuovi annunci, ma anche di update su titoli già noti al pubblico.



Si preannuncia dunque una grande serata all'insegna della passione per i videogame: l'Opening Night Live durerà due ore, ma Geoff Keighley ha già anticipato che alcuni annunci avverranno durante il pre-show. L'appuntamento è dunque fissato per la serata di giovedì 27 agosto, con inizio della cerimonia vera e propria atteso per le ore 20:00. Come detto, tuttavia, anche il percorso di avvicinamento alla diretta principale vedrà la condivisione di novità, per questa ragione, Everyeye seguirà l'appuntamento con una ricca maratona.



Potrete dunque trovare la Redazione ad attendervi sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 18:00, per discutere delle aspettative e commentare insieme l'evento. Come di consueto, vi ricordiamo che per iscrivervi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo, sarete avvertiti dell'inizio delle live e potrete interagire in diretta con la Redazione.